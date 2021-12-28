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Спецоперация ФСБ по задержанию бывшего чиновника из Коктебеля попала на видео

СКР: на экс-начальника отдела администрации Коктебеля возбудили дело о мошенничестве

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ задержали бывшего чиновника администрации Коктебеля по подозрению в мошенничестве. Оперативное видео спецоперации публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как оперативники подбегают к подозреваемому, кладут его на землю, надевают наручники и уводят в служебную машину.

Следователи возбудили уголовное дело против задержанного, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по Крыму и Севастополю.

По версии следствия, в сентябре 2018 года обвиняемый, занимавший должность начальника отдела в поселковой администрации, предложил местной предпринимательнице помочь за денежное вознаграждение с получением двух торговых объектов, хотя не собирался этого делать.

Женщина передала чиновнику частями требуемую сумму115 тысяч рублей.

Любовь Ширижик
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