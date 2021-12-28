Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Появилось видео с места стрельбы в больнице Светлограда

Очевидец снял на видео больницу Светлограда, в которой врач открыл стрельбу

Появилась съемка с места стрельбы в больнице Светлограда в Ставропольском крае, где врач открыл огонь из карабина по стенам учреждения. Видео опубликовал Instagram-аккаунт prosvetnews. На кадрах видно несколько машин ППС и полицейских, которые оцепили медучреждение по периметру.

Анестезиолог Андрей Мирошниченко пришел с оружием в поликлинику Петровской районной больницы для выяснения отношений со своей женой, которая работает там же. Насчет оружия в руках врача мнения разнятся, но часть очевидцев утверждает — это была «Сайга» или что-то внешне очень похожее.

В момент, когда Мирошниченко вошел в кабинет к жене, остальные врачи либо сбежали из помещения, либо закрылись в кабинетах. Раздались несколько выстрелов — предполагается, что врач стрелял в стены и потолок. Вскоре пациентов эвакуировали, приехала полиция, после переговоров анестезиолог сдался. Никто не пострадал.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в своем Instagram заявил, что мужчина был пьян. А ТАСС в своем Telegram-канале сообщил со ссылкой на источник, что у задержанного анестезиолога оружия не обнаружено, он разбрасывал петарды.

Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
СКР возбудил уголовное дело после стрельбы в больнице Ставропольского края
Россия положит заслон расширению НАТО на восток
Избитого в Москве фигуриста Соловьева выписали из больницы
Надежда Бабкина рассказала о падении из окна гостиницы в Новый год
Голикова раскрыла уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусу
Россиянам предложили встретить Новый год на вилле в Крыму по цене автомобиля
Раскрыта сумма трат россиян на салоны красоты перед Новым годом
Дудников посмеялся над белорусским судом и пообещал заняться спортом в тюрьме
Украинцам предложили готовиться к перебоям с хлебом из-за газа
В России рассказали о работе над взаимным признанием ковид-сертификатов с ЕС
Ритуальщики подрались на корпоративе в Москве
Российские полицейские задержали напавшего на росгвардейца иностранца
Раскрыта ответная стратегия НАТО на претензии России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter