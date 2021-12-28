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Умер пилот упавшего в Удмуртии вертолета

Умер пилот упавшего в Удмуртии вертолета Ми-2 Дамир Гафуров

Фото: МЧС России по Удмуртской Республике

Пилот упавшего в Удмуртии вертолета Ми-2 Дамир Гафуров умер после того, как его передали медикам. Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» глава республики Александр Бречалов.

По его словам, второму человеку, пассажиру Илье Хромову, оказывается вся необходимая помощь. «Спасатели обнаружили совершивший жесткую посадку вертолет, на борту которого находились два человека. К сожалению, один член экипажа погиб», — написал он, добавив, что сейчас выясняются обстоятельства происшествия.

В спасательной операции участвовало около 300 человек и 81 единица техники.

Вечером 27 декабря спасатели обнаружили упавший вертолет Ми-2. Поисковая операция длилась десять часов. На момент обнаружения вертолета оба человека были живы.

Об аварии вертолета стало известно днем 27 декабря. Около 14:00 по московскому времени вертолет Ми-2, принадлежащий Казанскому авиапредприятию, совершая облет нефтепровода, совершил жесткую посадку. На борту находилось два человека.

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Марина Совина
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