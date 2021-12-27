Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Удмуртии разбился вертолет

В Удмуртии разбился вертолет Ми-2, на борту было два человека

Фото: Сергей Александров / Коммерсантъ

Недалеко от Ижевска разбился вертолет Ми-2, на борту которого было два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

Как передает «Интерфакс», крушение произошло в Якшур-Бадьинском районе Удмуртии. На борту во время авиакатастрофы находились пилот и пассажир, об их судьбе пока не сообщается. Ми-2 принадлежал местной компании-подрядчику, судно облетало нефтепровод.

По информации ТАСС, борт вылетел из Казани. К месту крушения выдвинулись спасатели.

10 декабря вертолет Robinson R66 рухнул в Хакасии. На борту тогда находился только пилот, он погиб. Предполагается, что он следовал из Новокузнецка и должен был забрать пассажиров с озера Караколь. Обломки воздушного судна обнаружили недалеко от водоема.

По предварительным причинам, которые установил Следственный комитет, крушение могло произойти из-за непогоды, ошибки пилотирования или поломки.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Белоруссии приговорили россиянина Дудникова к 11 годам колонии
Легенда сборной России оценил возможный уход Дзюбы из «Зенита»
В МЧС рассказали о жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии
В Госдуме оценили готовность НАТО принять предложения России по безопасности
Билан раскрыл причину своего отсутствия на похоронах Градского
Названо условие ограничения по срокам правления для президента Белоруссии
В Белоруссии подготовили сценарий действий властей на случай убийства президента
Детский омбудсмен ответила на призыв члена СПЧ приостановить обучение Тепляковой
Микроботам подарили искусственные мышцы
«Подвиг белорусского народа» в войне включили в проект Конституции Белоруссии
Девочка съела содержимое фейерверка и попала в реанимацию в Москве
Волочкова поделилась фото топлес и подверглась критике в сети
Цена на газ в Европе рухнула
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter