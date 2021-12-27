В Удмуртии разбился вертолет

Недалеко от Ижевска разбился вертолет Ми-2, на борту которого было два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

Как передает «Интерфакс», крушение произошло в Якшур-Бадьинском районе Удмуртии. На борту во время авиакатастрофы находились пилот и пассажир, об их судьбе пока не сообщается. Ми-2 принадлежал местной компании-подрядчику, судно облетало нефтепровод.

По информации ТАСС, борт вылетел из Казани. К месту крушения выдвинулись спасатели.

10 декабря вертолет Robinson R66 рухнул в Хакасии. На борту тогда находился только пилот, он погиб. Предполагается, что он следовал из Новокузнецка и должен был забрать пассажиров с озера Караколь. Обломки воздушного судна обнаружили недалеко от водоема.

По предварительным причинам, которые установил Следственный комитет, крушение могло произойти из-за непогоды, ошибки пилотирования или поломки.