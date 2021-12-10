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Пропавший с радаров вертолет разбился в российском регионе

«112»: пропавший с радаров вертолет Robinson разбился на Алтае

Фото: J.W.Alker / Reuters

Пропавший с радаров вертолет Robinson разбился на Алтае, сообщается в Telegram-канале «112».

Отмечается, что спасатели заметили разрушенное воздушное судно с воздуха. На борту находился только пилот. Предполагается , что он должен был забрать пассажиров с озера Караколь.

Ранее сообщалось, что борт летел из Новокузнецка в район Каракольских озер, у вертолета сработал аварийный маяк. Вертолет Robinson R-66 относится к одномоторным вертолетам вместимостью до пяти человек.

В октябре на Таймыре совершил экстренную посадку вертолет Ми-8. Воздушное судно следовало по маршруту Носок — Караул — Дудинка. На борту вертолета находились 11 человек, никто не пострадал.

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Анна Щербакова
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