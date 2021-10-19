Названа предварительная причина экстренной посадки Ми-8 на Таймыре

Предварительной причиной экстренной посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае стала техническая неисправность. Ее назвал источник ТАСС.

По словам собеседника агентства, экипаж принял решение о посадке из-за технической неполадки.

Об экстренной посадке вертолета на Таймыре стало известно во вторник, 19 октября. Воздушное судно следовало по маршруту Носок — Караул — Дудинка. На борту вертолета находились 11 человек, никто не пострадал.

Ранее в Татарстане разбился легкомоторный самолет L-410, в котором были парашютисты. В результате крушения погибли 16 человек, том числе и члены экипажа — командир воздушного судна (КВС) Михаил Беляев и пилот Александр Зыков. Всего на борту находились 23 человека.