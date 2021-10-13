Появилось видео момента крушения самолета L-410 в Татарстане

Момент крушения самолета L-410 в Татарстане сняли на видео. Его публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, что воздушное судно стремительно снижается, а за несколько секунд до соприкосновения с землей переворачивается. После падения самолет не загорается.

О том что легкомоторный самолет L-410, на борту которого были 20 парашютистов и два члена экипажа, пропал с радаров стало известно в воскресенье, 10 октября. В результате крушения погибли 16 человек, том числе и члены экипажа — командир воздушного судна (КВС) Михаил Беляев и пилот Александр Зыков.

Власти Татарстана назвали отказ одного из двигателей воздушного судна вероятной причиной крушения борта L-410. Понедельник, 11 октября, в республике объявлен днем траура.

