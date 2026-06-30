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15:35, 30 июня 2026Бывший СССР

В Литве избрали самого молодого премьера в истории страны

Парламент Литвы утвердил 42-летнего Миндаугаса Синкявичюса на пост премьер-министра
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Rimgaudas Budrys / Shutterstock / Fotodom

Сейм (парламент) Литвы утвердил на пост премьер-министра 42-летнего лидера Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Миндаугаса Синкявичюса, говорится на сайте законодательного органа.

Синкявичюс стал самым молодым политиком на этом посту. До этого самым молодым премьером в истории страны была Инга Ругинене, на момент вступления в должность ей было 44 года.

«Премьер-министр — это не титул и не вопрос личных амбиций. Это обязанность взять на себя ответственность за работу правительства, за решения, которые часто бывают неудобными, но необходимыми», — заявил Синкявичюс.

Кандидатуру лидера СДПЛ поддержали 80 депутатов, двое проголосовали против, 28 воздержались. По словам парламентариев, Синкявичюс обладает всеми необходимыми качествами для руководства правительством, несмотря на молодой возраст.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа принял отставку правительства страны. Ругинене и ее правительство сложили полномочия 23 июня. Причиной отставки стали перемены в правящей коалиции.

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