Власти Татарстана назвали вероятную причину крушения самолета L-410

Причиной крушения L-410 в Татарстане мог стать отказ одного из двигателей самолета

Вероятной причиной крушения борта L-410 в Татарстане назван отказ одного из двигателей воздушного судна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти Татарстана.

Утром в воскресенье, 10 октября, сообщалось, что самолет L-410 с парашютистами совершил жесткую посадку в шести километрах от города Мензелинск в Республике Татарстан. По уточненной информации МЧС, на борту было 23 человека. В авиакатастрофе погибли 16 человек, в том числе и члены экипажа — командира воздушного судна (КВС) Михаил Беляев и пилот Александр Зыков.

Ранее заслуженный пилот России Юрий Сытник проанализировал полет легкомоторного самолета L-410 и назвал наиболее вероятную причину крушения воздушного судна. Сытник заявил, что борт летел с задранным носом и опущенным хвостом. По его словам, это может быть основным фактором случившегося.