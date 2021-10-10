Появились новые кадры с места крушения самолета в Татарстане

РИА Новости публикует кадры с места крушения самолета L-410 в Татарстане

РИА Новости публикует кадры с места крушения в Татарстане самолета L-410, перевозившего парашютистов. Видео появилось в Telegram-канале агентства.

При посадке воздушное судно врезалось в стену. На кадрах можно заметить, что корпус самолета сильно поврежден. Кроме того, полностью разрушен его нос.

По словам источника ТАСС, возгорания после падения не последовало. По предварительным данным, погибли 16 человек.

Самолет с парашютистами пропал с радаров ранее утром 10 октября. В момент, когда воздушное судно перестало выходить на связь, было известно о 22 пассажирах, среди которых два члена экипажа и 20 парашютистов.