Появились кадры с разбившимся в Татарстане самолетом с парашютистами

На видео сняли место, где разбился легкомоторный L-410 с 20 парашютистами

Ранее пропавший с радаров в Татарстане самолет L-410, в котором находилось 20 парашютистов и два члена экипажа, найден разбившимся. Запись с места происшествия публикует Mash в своем Telegram-канале.

Катастрофа произошла в районе города Мензелинск. Самолет принадлежал местному аэроклубу. Источники ТАСС сообщают, что машина эксплуатировалась с 1987 года.

Ранее стало известно, что экипаж самолета перестал выходить на связь. Поступали сообщения о том, что машина совершила жесткую посадку в шести километрах от Мензелинска. По предварительным данным, в катастрофе погибли 19 человек, еще трое получили ранения.