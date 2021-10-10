Названа возможная причина падения самолета с парашютистами в Татарстане

Превышение числа пассажиров могло привести к тому, что легкомоторный самолет L-410, в котором были парашютисты, разбился в Татарстане. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в авиационных службах.

Собеседник агентства рассказал, что на борту было больше пассажиров, чем предусмотрено эксплуатационными требованиями. В связи с этим перегруз можно назвать одной из наиболее возможных причин катастрофы.

Есть и другие версии произошедшего: источник ТАСС предполагает, что самолет мог упасть в результате неисправности или ошибки экипажа.

Самолет с парашютистами пропал с радаров легкомоторный ранее утром. В момент, когда судно перестало выходить на связь, было известно о 22 пассажирах, среди которых два члена экипажа и 20 парашютистов. По словам источника ТАСС, возгорания после падения не последовало. Нос самолета полностью разрушен, фюзеляж и крылья смяты, хвост невредим.