Российский пилот назвал виновных в крушении самолета в Татарстане

Заслуженный пилот России Юрий Сытник проанализировал полет легкомоторного самолета L-410. Наиболее вероятную причину крушения воздушного судна он назвал в комментарии для Telegram-канала «360».

Российский пилот заявил, что борт летел с задранным носом и опущенным хвостом. По его словам, это может быть основным фактором случившегося.

«Самолет попал во второй режим — это неуправляемое снижение самолета. Он потерял скорость и попал во второй режим. И там все происходит наоборот. Поэтому нос был задран на больших углах атаки, а выйти из этого режима не хватало высоты. Этого недостаточно, но уже понятно, что это ошибка не самолета, а экипажа», — рассказал Сытник. Таким образом, вина остается за экипажем, предположил он.

Утром в воскресенье, 10 октября, стало известно о том, что самолет L-410 с парашютистами в Татарстане совершил жесткую посадку в шести километрах от города Мензелинск. По уточненной информации МЧС, на борту было 23 человека. В авиакатастрофе погибли 16 человек, в том числе и члены экипажа — командира воздушного судна (КВС) Михаил Беляев и пилот Александр Зыков.