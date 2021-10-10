Появились первые фото с места крушения самолета с парашютистами в Татарстане

Появились первые фотографии с места крушения легкомоторного самолета L-410 с парашютистами в Татарстане. Кадры публикует РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что L-410 совершил жесткую посадку в шести километрах от города Мензелинск. В этом месте, как заявили очевидцы, появился дым. Позднее выяснилось, что легкомоторный самолет разбился. В итоге погибли 19 человек. У троих пострадавших зафиксированы различные повреждения.

Также отмечалось, что воздушное судно принадлежит мензелинскому аэроклубу. В момент, когда борт перестал выходить на связь, было известно о 22 пассажирах, среди которых два члена экипажа и 20 — парашютисты.