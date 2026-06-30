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15:36, 30 июня 2026Интернет и СМИ

Россиян предупредили о капкане мошенников для подростков

Психолог Покусаева: Мошенники просят подростков перевести им небольшую сумму денег
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Olga Danylenko / Shutterstock / Fotodom

Мошенники находят доверчивых подростков и убеждают их перевести им деньги, после чего начинают запугивать жертв. Об этой популярной ловушке аферистов россиян предупредила детский и семейный психолог Олеся Покусаева в разговоре с 360.ru.

Специалистка рассказала, что злоумышленники нацелились на подростков из благополучных семей. Она объяснила, что такие дети часто окружены чрезмерной заботой близких, из-за чего у них слабо развито критическое мышление.

По словам Покусаевой, аферисты связываются с подростками и, втеревшись в доверие, просят прислать им небольшую сумму. Первый же перевод становится капканом для ребенка — сразу после него злоумышленники сообщают, что деньги были отправлены Вооруженным силам Украины, и ответственность за это понесут родители.

«Я работаю судебным экспертом, и у меня уже было несколько таких дел, когда детям и подросткам говорили, что твои родители сядут, ты их подвергаешь опасности, поэтому искупай свою ошибку. Мошенники подают все как помощь государственным органам, усиливая давление на ответственность», — добавила психолог.

Ранее сенатор Артем Шейкин раскрыл другой популярный способ обмана подростков. Отмечалось, что мошенники заманивают детей бесплатными внутриигровыми предметами.

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