В России предупредили о новом способе обмана подростков-геймеров

Мошенники обманывают подростков, увлекающихся играми, предлагая им якобы бесплатно получить уникальные игровые предметы, побуждая устанавливать вредоносные приложения. Об этом РИА Новости рассказал сенатор Артем Шейкин.

«В них предлагают то, что всегда вызывает интерес у молодой аудитории: бесплатные модификации, уникальные улучшения, ускоренную "прокачку" персонажа и редкие предметы», — рассказал он.

По словам Шейкина, организаторы этих чатов подходят к оформлению и делают все возможное, чтобы не вызвать подозрений.

После этого, отметил политик, подростка ведут «по цепочке», заставляя подписаться на несколько тематических каналов, чтобы скрыть признаки возможного мошенничества.

«Финальный шаг — загрузка файла не из официального магазина приложений, а напрямую через бота в мессенджере», — отметил он.

