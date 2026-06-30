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15:34, 30 июня 2026Путешествия

Россияне выбрали для летнего отдыха два зарубежных города

Среди зарубежных направлений в июле 2026 года россияне выбирают Минск и Стамбул
Алина Черненко

Фото: Simon Newman / Reuters

Россияне все чаще стали выбирать для летнего отдыха городские поездки, а не концентрироваться исключительно на курортах. Таковы результаты исследования сервиса «Т-Путешествия», которое оказалось в распоряжении RT.

Авторы отметили, что среди зарубежных направлений в июле 2026 года соотечественники предпочли Минск и Стамбул. Высокий спрос также наблюдается на путешествия в Грузию (плюс 196 процентов), Китай (плюс 205 процентов), Армению (плюс 126 процентов), Таиланд (плюс 47 процентов), Узбекистан (плюс 69 процентов) и Японию (плюс 45 процентов).

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Представители сервиса пояснили, что это отражает сразу несколько тенденций: восстановление международной мобильности и растущий интерес россиян к новым направлениям, которые становятся более доступными с точки зрения логистики и туристической инфраструктуры.

Однако, исходя из имеющихся данных, летом 2026 года российские туристы по-прежнему значительно чаще выбирают поездки внутри страны. На внутренние направления приходится около 75 процентов всех бронирований, а на зарубежные — только 25 процентов.

Ранее сообщалось, что Италия, Греция и Черногория стали самыми популярными странами Европы у россиян летом. По остальным государствам Шенгенской зоны туроператорам приходят индивидуальные запросы, чаще всего от VIP-клиентов.

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