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15:33, 30 июня 2026Наука и техника

Раскрыта неожиданная причина развития болезни Паркинсона

BBIH: Вирусные инфекции могут быть причиной развития болезни Паркинсона
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom  

Вирусные инфекции могут запускать развитие болезни Паркинсона. К такому выводу пришли ученые из Техасского университета A&M, создав новую модель заболевания на мышах. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain, Behavior, & Immunity – Health (BBIH).

Вместо использования токсичных веществ или генетических изменений исследователи заразили мышей вирусом, который естественным образом встречается у этих животных. Уже через неделю вирус проник в клетки мозга, вырабатывающие дофамин, а спустя месяц начал их разрушать. В результате у мышей появились характерные для болезни Паркинсона нарушения: замедленная походка, ухудшение координации и проблемы с движением.

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По словам авторов, результаты подтверждают, что некоторые вирусы способны запускать воспаление в мозге, которое со временем приводит к гибели нервных клеток. При этом заболевание может развиваться спустя годы после перенесенной инфекции, а его появление, вероятно, зависит также от генетических особенностей человека и других факторов окружающей среды.

Исследователи подчеркивают, что работа проводилась на животных, поэтому полученные результаты еще предстоит подтвердить у людей. Однако новая модель может помочь лучше понять причины болезни Паркинсона и ускорить поиск методов ее ранней диагностики и лечения.

Ранее ученые выяснили, что кетогенная диета защищает мозг от болезней Альцгеймера и Паркинсона.

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