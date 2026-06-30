Раскрыта неожиданная причина развития болезни Паркинсона

BBIH: Вирусные инфекции могут быть причиной развития болезни Паркинсона

Вирусные инфекции могут запускать развитие болезни Паркинсона. К такому выводу пришли ученые из Техасского университета A&M, создав новую модель заболевания на мышах. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain, Behavior, & Immunity – Health (BBIH).

Вместо использования токсичных веществ или генетических изменений исследователи заразили мышей вирусом, который естественным образом встречается у этих животных. Уже через неделю вирус проник в клетки мозга, вырабатывающие дофамин, а спустя месяц начал их разрушать. В результате у мышей появились характерные для болезни Паркинсона нарушения: замедленная походка, ухудшение координации и проблемы с движением.

По словам авторов, результаты подтверждают, что некоторые вирусы способны запускать воспаление в мозге, которое со временем приводит к гибели нервных клеток. При этом заболевание может развиваться спустя годы после перенесенной инфекции, а его появление, вероятно, зависит также от генетических особенностей человека и других факторов окружающей среды.

Исследователи подчеркивают, что работа проводилась на животных, поэтому полученные результаты еще предстоит подтвердить у людей. Однако новая модель может помочь лучше понять причины болезни Паркинсона и ускорить поиск методов ее ранней диагностики и лечения.

Ранее ученые выяснили, что кетогенная диета защищает мозг от болезней Альцгеймера и Паркинсона.