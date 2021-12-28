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Летчик-испытатель рассказал об условиях полета упавшего под Ижевском Ми-2

Летчик Заболотский: на полет упавшего в Удмуртии Ми-2 могли повлиять зимние условия
Начало событий в новости В Удмуртии разбился вертолет

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Непогода и зимние условия могли осложнить полет вертолета Ми-2, упавшего 27 декабря в Удмуртии, заявил заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский, пишут «Известия».

По его словам, зима накладывает «отпечаток» и влияет на полеты. Фактическая видимость ухудшается, возможна потеря ориентировки. «Могут быть и отказы различные. Может быть вихревое кольцо. Потому что, если где-то зависли и потеряли пространственное положение, то могли и просто не справиться с управлением», — рассказал он.

Вертолеты Ми-2 1992 года сняты с производства, отметил специалист. Воздушное судно не используется государственными органами, вертолет встречается только в частном авиасекторе. Его применяют для мониторинга линий электропередач, газопроводов и так далее. «Поэтому люди вылетают или попадают в сложные погодные условия. Обледенение — вряд ли. Там, по-моему, минус 10-11 градусов было», — уточнил Заболотский. Летчик призвал дождаться выводов экспертизы.

В понедельник, 27 декабря, Ми-2 совершил жесткую посадку в 80 километрах от Ижевска. По предварительной информации, перед потерей связи экипаж сообщил о нештатной ситуации. Один из членов экипажа умер, второй находится в тяжелом состоянии.

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Марина Совина
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