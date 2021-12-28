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В МИД России оценили возможные санкции США против российского госдолга

МИД России: рынок существует с учетом потенциальных санкций со стороны США
Дмитрий Биричевский

Дмитрий Биричевский. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Рынок функционирует с учетом потенциальных санкций со стороны США и успешно адаптируется под новые условия, сказал в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, оценивая возможные ограничения против российского госдолга.

Он отметил, что российская экономика давно существует в условиях повышенных санкционных рисков. «Реакция рынка на потенциальные "новые" ограничения со стороны США уже заложена его участниками в "инвестиционные издержки". В результате введения санкций существенного изменения динамики на рынках не происходит», — подчеркнул Биричевский.

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Дипломат добавил, что не хочет «фантазировать за американцев, у которых это получается и так вполне успешно, даже чрезмерно, по поводу новых «необоснованных и абсурдных» ограничений против России.

Также представитель российского МИД оценил возможность рубля стать «деревянным» из-за США. Он назвал такую ситуацию фантастикой и подчеркнул, что ограничение со стороны США конвертации национальной валюты может стать «крайне экзотической мерой».

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Платон Щукин
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