В России оценили возможность рубля стать «деревянным» из-за США

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости высказался о роли доллара как международной валюты. Он также дал прогнозы о будущем рубля.

Перспективы рубля

Представитель российского МИД оценил возможность рубля стать «деревянным» из-за США. Он назвал такую ситуацию фантастикой и подчеркнул, что ограничение Штатами конвертации национальной валюты может стать «крайне экзотической мерой».

Вряд ли нечто подобное имело место в истории, да и сложно себе представить, каким образом это может быть реализовано Дмитрий Биричевский Представитель МИД России

Дипломат допустил, что можно попробовать запретить определенным игрокам финансового рынка операции в американской юрисдикции или с американскими компаниями. Подобные меры наблюдаются часто, подчеркнул он. Однако идея ограничить конвертируемость рубля как российской национальной валюты является фантастикой.

Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко предположил, что после Нового года рубль способен укрепиться до показателей июня 2020 года — ниже отметки 70 за доллар.

71,50-74,50 за доллар прогнозируется курс рубля в начале 2022 года

По мнению эксперта, российская валюта может укрепиться на фоне котировок нефти и ослабления евро по отношению к доллару.

Роль доллара

Представитель российского МИД оценил роль доллара в экономике: по его словам, постепенно фокус переносится на рынки капитала, альтернативные американскому. Он рассказал о работе России над снижением доли доллара в отечественных международных и внешних расчетах. Дипломат заявил, что Москва трудится над этим вопросом в штатном режиме.

Хотя все мы прекрасно понимаем, что рычаги давления у США по-прежнему велики, поэтому мы готовы к любым неожиданностям Дмитрий Биричевский Представитель МИД России

Биричевский подчеркнул, что Россия с некоторыми странами «уже реально переходит на взаиморасчеты в национальных валютах». По его мнению, следует обеспечить надежные и защищенные каналы передачи финансовой информации.

Отключение от SWIFT

Представитель российского МИД также оценил возможность отключения страны от международной межбанковской системы SWIFT. По его мнению, для этого не существует реальных перспектив. Он подчеркнул, что SWIFT является международной частной компанией со штаб-квартирой в Бельгии. Поэтому он выразил непонимание, как «американцы собираются реализовывать свои угрозы».

Хотя все мы прекрасно понимаем, что рычаги давления у США по-прежнему велики, поэтому мы готовы к любым неожиданностям Дмитрий Биричевский Представитель МИД России

Москва многократно упоминала, что не существует реальных перспектив отключения России от международной системы.

«Эта риторика периодически то затихает, то появляется с новой силой», — подчеркнул Биричевский.

16 декабря депутаты Европейского парламента предупредили, что в случае агрессии России в адрес Украины нужно ввести расширенный пакет санкций. В него входит отключение страны от платежной системы SWIFT. Однако позже в тот день агентство Bloomberg заявило, что Запад считает проблематичной реализацию этой меры за якобы потенциальную эскалацию ситуации на границе с Украиной.

Позиция Кремля

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что президент США Джо Байден в диалоге с российским лидером Владимиром Путиным, состоявшемся 7 декабря, пригрозил России финансовой изоляцией в случае вторжения на Украину. Он также называл «информационной истерикой» сообщения о санкциях США против страны. Путин подчеркивал, что заявления о подготовке вторжения России на Украину являются алармистскими.