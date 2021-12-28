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В МИД России оценили вероятность отключения от SWIFT

Дипломат Биричевский: нет реальных перспектив для отключения России от SWIFT

Фото: Edgard Garrido / Reuters

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в беседе с РИА Новости оценил вероятность отключения РФ от международной межбанковской системы SWIFT, заявив, что никаких реальных перспектив для этого нет.

Он напомнил, что SWIFT — это международная частная компания со штаб-квартирой в Бельгии, и совершенно непонятно, как «американцы собираются реализовывать свои угрозы». «Хотя все мы прекрасно понимаем, что рычаги давления у США по-прежнему велики, поэтому мы готовы к любым неожиданностям», — подчеркнул дипломат.

По его словам, никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT не просматривается, о чем Москва неоднократно говорила. «Эта риторика периодически то затихает, то появляется с новой силой», — сказал Биричевский.

16 декабря депутаты Европейского парламента заявили, что в случае агрессии в адрес Украины против России следует ввести расширенный пакет санкций, в числе которых должно быть отключение страны от платежной системы SWIFT.

Позднее в этот же день агентство Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с готовящимся пакетом ограничительных мер, сообщало, что западные страны считают проблематичным отключение России от системы SWIFT в рамках санкций за якобы возможную эскалацию ситуации на границе с Украиной.

Марина Совина
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