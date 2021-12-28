В МИД России рассказали о перспективах рубля стать «деревянным» из-за США

Перспектива ограничить конвертацию рубля как национальной валюты, снова сделать его «деревянным» из-за США — это из разряда фантастики, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

По его словам, это может стать «крайне экзотическими мерами». «Вряд ли нечто подобное имело место в истории, да и сложно себе представить, каким образом это может быть реализовано», — рассказал дипломат, предположив, что можно попытаться запретить отдельным участникам финансового рынка определенные операции в американской юрисдикции или с американскими компаниями, что происходит часто.

Однако Биричевский подчеркнул, что каким-либо образом ограничить конвертируемость рубля как российской национальной валюты является фантастикой.

Ранее журналисты Bloomberg рассказали, что в новый пакет санкций США против России могут войти ограничения на конвертацию рубля. Таким образом американское правительство намерено «наказать» страну в случае вторжения на территорию Украины.