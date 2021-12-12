Дан прогноз по курсу рубля на начало 2022 года

Курс рубля к новогодним праздникам ожидается в диапазоне 71,50-74,50 за доллар, после Нового года он может укрепиться до показателей июня 2020 года — ниже отметки 70 за доллар. Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко дал «Российской газете» прогноз по курсу рубля на начало 2022 года.

По словам эксперта, это произойдет в конце января — начале февраля том случае, если цена на нефть вернется в диапазон 80-85 долларов за баррель. Он отметил, что сейчас опасения внушает инфляция. Однако, так как она охватывает многие страны и провоцирует рост на экспортные товары, то не является фактором для ослабления рубля.

«В центре внимания также нефть. Опасения относительно распространения нового штамма коронавируса снижаются, как и заболеваемость. В связи с этим можно ожидать роста котировок нефти выше 76 долларов за баррель. Российская валюта может укрепиться на этом фоне», — подчеркнул эксперт.

Ващенко также обратил внимание на движении валют на неделе. Он указал, что евро продолжит слабеть к доллару. «Европейский ЦБ проявляет более инертную политику, что может привести к заметному ослаблению евро. Если курс EUR/USD опустится ниже 1,12, то ближайшей поддержкой может стать отметка 1,08», — заявил эксперт.

В то же время Ващенко отметил, что 14 декабря предстоит уплата налога на прибыль, поэтому, если на рынке не будет высокой активности, возможно снижение курса доллара к рублю до 73.

Ранее директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций» Михаил Кузин рассказал, что в декабре 2021 года нет предпосылок для падения курса рубля. По словам эксперта, закупка валюты в резерв сделала рубль менее зависим от цен на нефть. Финансист отметил, что к падению курса могут привести лишь такие серьезные потрясения, как пандемия или падение цен нефтяных фьючерсов ниже нуля.