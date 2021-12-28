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Мигрантов начнут высылать из России за незаконный труд

МВД: с 1 января мигрантов смогут выдворять из РФ за незаконную трудовую деятельность

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Мигранты, трудящиеся в России незаконно, с 1 января могут быть выдворены из России, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД. Работодатели, которые привлекают таких сотрудников, также будут наказаны — за каждого человека им будет грозить штраф в размере до 800 тысяч рублей.

Самих работников ждут и другие ограничения. «С 1 января [...] за незаконное осуществление трудовой деятельности, помимо штрафных санкций (до пяти тысяч рублей), к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд», — указано в сообщении МВД.

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До 31 декабря 2021 года в России будут действовать временные меры, позволявшие иностранным гражданам урегулировать свой правовой статус в целях законного осуществления трудовой деятельности без выезда из страны. В связи с этим представители МВД посоветовали жителям, не имеющим документов для работы в России, в срочном порядке обратиться в органы внутренних дел.

Привлекающим мигрантов работодателям, в свою очередь, посоветовали оформить с ними трудовые отношения и в трехдневный срок уведомить территориальные органы МВД. Бизнес, который до сих пор не получил разрешения на трудоустройство мигрантов, необходимо обратиться за получением разрешений на работу иностранным гражданам независимо от цели их въезда в Россию.

Руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов предсказал, в 2022 году приток мигрантов в Россию усилится из-за изменений в миграционном законодательстве и экономической ситуации в странах СНГ. В новом году будет оптимизирован учет иностранных граждан и лиц без гражданства, который включает проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирование, пояснил Жданов.

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Софья Ермакова
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