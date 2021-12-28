Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Мурашко порассуждал о создании идеального лекарства от COVID-19

Глава Минздрава Михаил Мурашко: идеально лекарство от COVID-19 пока не создано

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Идеальное лекарство от COVID-19, которое можно было бы применять на различных этапах заболевания, пока не создано. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

«Впервые в стране мы по поручению председателя правительства выделили средства для амбулаторного обеспечения пациентов, лекарственной терапии. Это также помогло спасти многие жизни, тех, кто не успел вакцинироваться», — сказал министр здравоохранения, добавив, что идеального лекарства по-прежнему не существует.

Материалы по теме:
«Обоняние возвращается. Может быть, и тупость обратима?» Переболевшие COVID-19 психиатры — о последствиях коронавируса
«Обоняние возвращается. Может быть, и тупость обратима?»Переболевшие COVID-19 психиатры — о последствиях коронавируса
9 декабря
«Есть повод для паники» Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
«Есть повод для паники»Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
1 декабря

Он также объяснил, что идеальный вариант терапии при коронавирусе — ранний прием уже имеющихся препаратов от COVID-19, желательно в первые три дня болезни.

Ранее стало известно, что министерство здравоохранения России зарегистрировало новый препарат от коронавируса под названием «Мир 19». Лекарство разработали в ФГБУ «ГНЦ Институт Иммунологии» под руководством профессора Мусы Хаитова по поручению главы ФМБА Вероники Скворцовой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В России ликвидировали международный «Мемориал»
Россия подняла летающую лабораторию для слежки за самолетом-разведчиком США
Дзюба похвастался бомбардирскими успехами
Представитель России в ЕС назвал европейский рынок газа гиперзависимым от погоды
Глава Роспотребнадзора предрекла появление новых штаммов COVID-19
Назарбаев встретился с Путиным
Во Франции ужесточат ограничения из-за омикрон-штамма
Идею о недопуске чиновников за рубеж на Новый год сравнили с решением Ельцина
Путин заявил о высоком уровне нейтрализации омикрон-штамма «Спутником V»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter