Мурашко порассуждал о создании идеального лекарства от COVID-19

Идеальное лекарство от COVID-19, которое можно было бы применять на различных этапах заболевания, пока не создано. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

«Впервые в стране мы по поручению председателя правительства выделили средства для амбулаторного обеспечения пациентов, лекарственной терапии. Это также помогло спасти многие жизни, тех, кто не успел вакцинироваться», — сказал министр здравоохранения, добавив, что идеального лекарства по-прежнему не существует.

Он также объяснил, что идеальный вариант терапии при коронавирусе — ранний прием уже имеющихся препаратов от COVID-19, желательно в первые три дня болезни.

Ранее стало известно, что министерство здравоохранения России зарегистрировало новый препарат от коронавируса под названием «Мир 19». Лекарство разработали в ФГБУ «ГНЦ Институт Иммунологии» под руководством профессора Мусы Хаитова по поручению главы ФМБА Вероники Скворцовой.