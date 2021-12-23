В России зарегистрирован новый препарат от коронавируса «Мир 19»

Министерство здравоохранения России зарегистрировало новый препарат от коронавируса под названием «Мир 19». Об этом сообщается на сайте Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Лекарство для лечения COVID-19 было разработано в ФГБУ «ГНЦ Институт Иммунологии» под руководством профессора Мусы Хаитова по поручению главы ФМБА Вероники Скворцовой. Его название расшифровывается как «Малая интерферирующая РНК». Препарат избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, но при этом не затрагивает геном человека. Для доставки вещества в верхние и нижние дыхательные пути в его состав входит катионный дендримерный пептид.

Главными компонентами препарата служат синтетические молекулы малых интерферирующих РНК (миРНК), которые внутри инфицированной клетки организма нацеливаются на геном патогена и способствуют его деградации Вероника Скворцова Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА)

Как рассказала Скворцова, расшифровка генома вируса SARS-COV-2 позволила установить оптимальные мишени внутри него. Ей стала самая консервативная последовательность РНК вируса, кодирующая РНК-полимеразу. «Без этого фермента вирус утрачивает способность размножаться внутри организма», — пояснила она.

Глава ФМБА добавила, что была установлена полная идентичность препарата и мишени в геноме всех известных линий коронавируса, в том числе и штамма омикрон. В результате не было выявлено ни одной мутации, что делает «Мир 19» универсальным против разных вариантов SARS-CoV-2.

Безопасный и эффективный

Отмечается, что безопасность и эффективность препарата была доказана в ходе клинических исследований. Доклинические испытания выявили его низкую токсичность, а также установили, что вирусная нагрузка после его применения снижается в 10 тысяч раз. В течение первой фазы отмечалась безопасность и хорошая переносимость препарата у здоровых добровольцев.

Как рассказал Муса Хаитов, «Мир 19» предназначен для ингаляционного применения в условиях стационара. Он добавил, что в готовом виде препарат вводится с использованием медицинских небулайзеров. Вероника Скворцова также подтвердила информацию о том, что пока новый препарат будут использовать только стационарно.

При этом планируется продолжать пострегистрационные исследования «Мира 19», а также провести специальное исследование по протоколу для амбулаторных пациентов. «После этого исследования появится возможность распространять препарат через аптечную сеть и лечить при первых признаках появления заболевания», — заключила глава ФМБА.

Другие препараты

Первый отечественный препарат для лечения коронавируса арепливир был зарегистрирован в России 13 ноября. Он поступит в больницы страны до конца 2021 года. Многоцентровое клиническое исследование препарата под руководством академика Российской академии наук Дмитрия Пушкаря подтвердило эффективность и безопасность лекарства при его применении в больницах.

В декабре глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об испытаниях еще одного препарата фтортиазинон, который предназначен для профилактики осложнений у перенесших коронавирус пациентов. На данный момент он проходит вторую стадию клинических испытаний.

До этого также стало известно, что компания «Валента Фарм» разработала лекарство от коронавируса под названием инновирон. Специалисты провели вторую фазу испытаний препарата еще в июне. В конце октября этого года были направлены документы для регистрации разработки.