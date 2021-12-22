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Скворцова рассказала о новом препарате от коронавируса «Мир 19»

Глава ФМБА Скворцова: пока препарат «Мир 19» предназначен только для стационаров
Вероника Скворцова

Вероника Скворцова. Фото: Yevgeny Philippov / Global Look Press

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала о новом препарате от коронавируса «Мир 19», который был зарегистрирован Минздравом России, в эфире канала «Россия 24». Ее слова передает РИА Новости.

Как объяснила Скворцова, пока препарат предназначен только для использования в стационарах. По ее словам, планируется продолжать пострегистрационные исследования «Мира 19», а также специальное исследование по протоколу для амбулаторных пациентов. «После этого исследования появится возможность распространять препарат через аптечную сеть и лечить при первых признаках появления заболевания», — заключила глава ФМБА.

Препарат для лечения коронавируса «Мир 19» был зарегистрирован 22 декабря. Он разработан в ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» по поручению Вероники Скворцовой. Препарат избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, но при этом не затрагивает геном человека.

Марина Совина
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