Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала о новом препарате от коронавируса «Мир 19», который был зарегистрирован Минздравом России, в эфире канала «Россия 24». Ее слова передает РИА Новости.

Как объяснила Скворцова, пока препарат предназначен только для использования в стационарах. По ее словам, планируется продолжать пострегистрационные исследования «Мира 19», а также специальное исследование по протоколу для амбулаторных пациентов. «После этого исследования появится возможность распространять препарат через аптечную сеть и лечить при первых признаках появления заболевания», — заключила глава ФМБА.

Препарат для лечения коронавируса «Мир 19» был зарегистрирован 22 декабря. Он разработан в ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» по поручению Вероники Скворцовой. Препарат избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, но при этом не затрагивает геном человека.