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Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса

ФМБА: Минздрав России зарегистрировал препарат от коронавируса «Мир 19»

Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавируса «Мир 19». Об этом сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), передает РИА Новости.

Отмечается, что отечественный препарат от COVID-19 разработан в ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» по поручению главы ФМБА Вероники Скворцовой.

В декабре глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об испытаниях нового препарата «Фтортиазинон» от осложнений у перенесших коронавирус пациентов. На данный момент он проходит вторую стадию клинических испытаний.

13 ноября в России зарегистрировали первый отечественный препарат для лечения коронавируса «Арепливир». Он поступит в больницы страны до конца 2021 года.

Марина Совина
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