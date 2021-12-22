Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса

Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавируса «Мир 19». Об этом сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), передает РИА Новости.

Отмечается, что отечественный препарат от COVID-19 разработан в ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» по поручению главы ФМБА Вероники Скворцовой.

В декабре глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об испытаниях нового препарата «Фтортиазинон» от осложнений у перенесших коронавирус пациентов. На данный момент он проходит вторую стадию клинических испытаний.

13 ноября в России зарегистрировали первый отечественный препарат для лечения коронавируса «Арепливир». Он поступит в больницы страны до конца 2021 года.