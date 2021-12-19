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В России рассказали об испытаниях нового препарата от осложнений после COVID-19

Гинцбург: новый препарат от осложнений после COVID-19 проходит вторую стадию испытаний

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российский эпидемиолог, глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об испытаниях нового препарата от осложнений у перенесших коронавирус пациентов. Его комментарий прозвучал в фильме журналистки Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия 1».

Специалист заявил, что новый препарат получил название «Фтортиазинон». По словам Гинцбурга, лекарство будет направлено на профилактику тяжелых бактериальных осложнений у пациентов, которые заразились COVID-19.

Глава центра имени Гамалеи уточнил, что сейчас препарат проходит вторую стадию клинических испытаний.

Ранее Гинцбург рассказал, когда в России завершится пандемия коронавируса. По его словам, это произойдет, когда антитела будут у 70-75 процентов населения страны. Эксперт добавил, что таких результатов можно добиться, если в течение шести месяцев «всю российскую популяцию накроют вакцинным препаратом».

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Евгения Наумова
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