В центре Гамалеи назвали условие завершения пандемии коронавируса

Глава национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда в России закончится пандемия коронавируса. Условие ее завершения специалист назвал в фильме журналистки Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия 1».

По мнению Гинцбурга, пандемия коронавируса закончится в России, когда антитела, протективные к инфекции, будут у большей части населения страны. Он уточнил, что защитные белки должны быть не менее чем у 70-75 процентов людей.

Эксперт добавил, что этого можно будет добиться, если в течение шести месяцев «всю российскую популяцию накроют вакцинным препаратом».

Ранее иммунолог Николай Крючков объяснил, почему антитела к коронавирусу могут быстро исчезать. По словам врача, возраст от 55 лет, особенности врожденного иммунитета, наличие хронических заболеваний и прием лекарств-иммуносупрессоров являются основными причинами исчезновения защитных белков после вакцинации или перенесенного заболевания.