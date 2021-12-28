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Россиян предупредили о подорожании одежды

«Газета.Ru»: стоимость одежды в 2022-м вырастет в среднем на 20-25 процентов

Фото: Christophe Gateau / globallookpress.com

В 2022 году одежда в России в среднем подорожает на 20-25 процентов, предупредили аналитики. При этом вещи премиум-сегмента станут дороже на 40 процентов, а стоимость продукции масс-маркета вырастет на 10-15 процентов. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на представителей рынка. Рост цен связан с повышением стоимости сырья и транспортных услуг во всем мире.

Причем в большей степени скачок цен затронет зимние куртки, рассказал глава розничной сети Baon Илья Ярошенко. «В большей степени это коснется пуховиков, по ним будет максимальный рост, но по остальным товарам он тоже неизбежен», — констатировал он. Со своей стороны генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс считает, что особенно сильно цены в будущем году вырастут в премиальном сегменте, причем это коснется не только России, но и всего мира в целом.

Ранее ретейлеры предупредили россиян о подорожании искусственных новогодних елок, а также настоящих деревьев до 30 процентов из-за роста закупочных цен и затрат на логистику. Выше цены стали и на пиротехнику к праздникам: к концу года ее стоимость может взлететь на 60-70 процентов.

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Платон Щукин
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