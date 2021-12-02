Россиянам рассказали о «взрывном» росте цен на фейерверки

В этом году стоимость фейерверков и петард в России взлетит на 60-70 процентов, рассказал «Газете.Ru» вице-президент Московской пиротехнической ассоциации Виктор Самошин.

«С ценами — беда», — заявил он. В этом году средняя цена бенгальских огней составляет 240 рублей — это на 33 процента больше, чем в прошлом. Петарды за год подорожали на 56 процентов, их в среднем можно купить за 1250 рублей. Цена фейерверка выросла на четыре процента (до 2400 рублей).

«Взрывной» рост цен на новогоднюю пиротехнику, по словам Самошина, произошел из-за китайских поставщиков. В этом году значительно увеличились затраты на сертификацию продукции, оборудование складов, а также аттестацию и страхование сотрудников. Из-за этого многие фабрики были вынуждены закрыться, а те, что остались, объявили о подорожании продукции.

Китай — главный мировой импортер пиротехники. «Кроме того, есть общемировая проблема повышения цен на материалы — металл, бумагу, дерево упаковку. Это повлекло рост себестоимости», — добавил Самошин.

Ранее ретейлеры предупредили россиян о подорожании искусственных новогодних елок, а также настоящих деревьев до 30 процентов из-за роста закупочных цен и затрат на логистику.