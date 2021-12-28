Россияне раскрыли траты на новогодний стол

Пользователи Рунета раскрыли, какой бюджет планируют потратить в новогоднюю ночь, где ищут рецепты и как подбирают блюда для праздничного стола. Об этом говорится в исследовании соцсети «Одноклассники» и центра ResearchMe, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Так, согласно данным опроса, 95 процентов россиян собираются встретить 2022 год с хлебом-солью, лишь пять процентов заявили, что не накрывают новогодний стол. Причем 84 процента из них предпочитают традиционный стол с большим количеством еды и напитков, и лишь 16 процентов хотят сделать легкий фуршет. При этом второй вариант наиболее часто предпочитают люди в возрасте от 25 до 34 лет — почти четверть (24 процента) из них отметили, что не любят тратить время на готовку различных блюд. Респонденты старше 35 лет в абсолютном большинстве (84-90 процентов) выбирают традиционные застолья.

Выяснилось, что более трех тысяч рублей на праздничный ужин готовы потратить 68 процентов респондентов: треть пользователей рунета (33 процента) уже выделили бюджет в три-пять тысяч рублей, 22 процента — менее трех тысяч рублей, 20 процентов — от пяти до семи тысяч рублей, 12 процентов — от семи до десяти тысяч рублей, три процента — более десяти тысяч рублей. Десять процентов респондентов затруднились с ответом на этот вопрос. Интересно, что отношение жителей России к бюджету на новогодние подарки отличается от бюджета на новогодний стол — более трех тысяч рублей на подарки готовы потратить 46 процентов респондентов.

Блюда для новогоднего стола пользователи подбирают самыми разными методами: используют семейные рецепты (63 процента), находят интересные варианты в соцсетях (27), изучают сайты с рецептами (21) и кулинарные книги (15). Также пять процентов респондентов заказывают услуги сервисов готового подбора рецептов и доставки, а десять процентов вовсе не пользуются рецептами. При этом 73 процента респондентов признались, что следят за кулинарными блогами и пабликами в социальных сетях, а примерно половина (48 процентов) опрошенных делятся с друзьями интересными кулинарными находками в ленте новостей.

Алкоголь для встречи Нового года считают уместным не все опрошенные: 16 процентов собираются провести 31 декабря без спиртных напитков. Из тех, кто будет встречать 2022 год с алкоголем, 77 процентов поставят на стол игристые вина и шампанское, 41 процент — крепкий алкоголь, 35 процентов — вина, 8 процентов — ликеры и 6 процентов — глинтвейн.

Также удалось выяснить самое популярное блюдо для новогоднего стола. В классический топ-3 вошли салат оливье, мандарины и салат сельдь под шубой. За оливье проголосовали 67 процентов пользователей рунета, за мандарины — 65 процентов, за сельдь под шубой — 55 процентов. Также участники опроса отметили, что не могут себе представить праздничный ужин без бутербродов с красной икрой (40 процентов) или рыбой (27), холодца (39), крабового салата (34), запеченной утки или курицы (33), солений (29), мяса по-французски (21), салата «Мимоза» (18) и заливного из рыбы (5).

Кроме того, к Новому году «Одноклассники» запустили специальный чат-бот «Киношеф», который посоветует фильм и пришлет ссылку на рецепты блюд из любимого советского и российского кино. Для этого необходимо написать в личные сообщения бота слово «старт». Пользователи смогут узнать, в каком фильме накрывали селедочку по ГОСТу, оценить британские блюда из картины «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» или приготовить знаменитую заливную рыбу из «Иронии судьбы, или С легким паром!»