На руководство российской больницы завели дело из-за поставок кислорода

В Оренбуржье на руководство «Больницы скорой медицинской помощи» Новотроицка завели дело из-за поставок жидкого медицинского кислорода на 2,8 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следователи установили, что больница заключила с АО «Уральская Сталь» договор, по которому бесплатно получала 678 тонн кислорода. Такой объем полностью покрывал потребность медицинского учреждения. Несмотря на это, в октябре 2021 года руководство больницы заключило еще 31 договор на поставки 186 тонн кислорода с коммерческой организацией и перевело ей 2,8 миллиона рублей.

Сотрудники СКР и ФСБ провели обыски, изъяли документы. Возбуждено дело по части 3 статьи 160 УК РФ («Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения»), части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).