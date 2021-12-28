Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Отец девятилетней студентки МГУ ответил на призыв приостановить ее обучение

Евгений Тепляков: словами про «опасный эксперимент» людей призывают не учить своих детей

Кадр: Первый канал

Член СПЧ Александр Асмолов, который назвал «опасным социально-психологическим экспериментом» учебу девятилетней студентки Алисы Тепляковой в Московском государственном университете имени Ломоносова (МГУ), призывает не учить своих детей. Так ответил на просьбу приостановить обучение ребенка в вузе отец Алисы Евгений Тепляков, сообщает «Московский комсомолец».

Материалы по теме:
«Могут сломать судьбу ребенка» В чем опасность «эксперимента» над 9-летней Тепляковой в МГУ и кем в прошлом был ее отец?
«Могут сломать судьбу ребенка»В чем опасность «эксперимента» над 9-летней Тепляковой в МГУ и кем в прошлом был ее отец?
Вчера
«Ее можно считать жертвой» Отец девятилетней студентки МГУ напал на людей в вузе. Что о семье Тепляковых думают педагоги?
«Ее можно считать жертвой»Отец девятилетней студентки МГУ напал на людей в вузе. Что о семье Тепляковых думают педагоги?
22 декабря
«Не надо их мучить. Это никому не поможет» Почему «вундеркинд» — опасный ярлык и как надо учить детей? Отвечает профессор
«Не надо их мучить. Это никому не поможет»Почему «вундеркинд» — опасный ярлык и как надо учить детей? Отвечает профессор
6 сентября
«Не хочу больше этого зоопарка» Как сложились судьбы российских вундеркиндов
«Не хочу больше этого зоопарка»Как сложились судьбы российских вундеркиндов
23 августа

«По сути, слова про "опасный эксперимент" призывают — "не учите своих детей!" В России стоит запрет на обучение детей. Вы не имеете права учить своих детей. То, что Алиса читает книжки, пытаются выставить как эксперимент», — сказал Тепляков.

Он подчеркнул, что продолжит и дальше контролировать процесс обучения дочери в вузе. Родители просят для Алисы индивидуального плана обучения в МГУ — ребенок имеет на это право согласно Федеральному закону об образовании, отметил Тепляков,

26 декабря член СПЧ Александр Асмолов призвал приостановить обучение Тепляковой в МГУ и назвал учебу девочки в вузе «опасным социально-психологическим экспериментом». Он обратился к главе СПЧ Валерию Фадееву, к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и к Марии Львовой-Беловой с просьбой разобраться в ситуации, потому что, по его мнению, есть высокая вероятность появления у ребенка психологических нарушений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В России оценили возможность рубля стать «деревянным» из-за США
В Кузбассе установят памятник погибшим на «Листвяжной»
Тренер российской молодежки отреагировал на первую победу на ЧМ
Отец девятилетней студентки МГУ ответил на призыв приостановить ее обучение
В России захотели создать аналог Booking.com
Врач рассказал о способности горячего чая удваивать риск заболевания раком
Блогерши массово показали свою внешность без макияжа и запустили флешмоб
Жители Подмосковья пожаловались на электриков-аферистов
Россия заключила первые экспортные контракты на новый АК-19 под патрон НАТО
Хабенский порассуждал об экстрасенсорных способностях
Девушка узнала неожиданную правду о парне и отменила свидание
Отец девятилетней студентки МГУ пообещал и дальше контролировать обучение дочери
Санду объяснила опасение эскалации между Россией и Украиной
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter