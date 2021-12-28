Отец девятилетней студентки МГУ ответил на призыв приостановить ее обучение

Член СПЧ Александр Асмолов, который назвал «опасным социально-психологическим экспериментом» учебу девятилетней студентки Алисы Тепляковой в Московском государственном университете имени Ломоносова (МГУ), призывает не учить своих детей. Так ответил на просьбу приостановить обучение ребенка в вузе отец Алисы Евгений Тепляков, сообщает «Московский комсомолец».

«По сути, слова про "опасный эксперимент" призывают — "не учите своих детей!" В России стоит запрет на обучение детей. Вы не имеете права учить своих детей. То, что Алиса читает книжки, пытаются выставить как эксперимент», — сказал Тепляков.

Он подчеркнул, что продолжит и дальше контролировать процесс обучения дочери в вузе. Родители просят для Алисы индивидуального плана обучения в МГУ — ребенок имеет на это право согласно Федеральному закону об образовании, отметил Тепляков,

26 декабря член СПЧ Александр Асмолов призвал приостановить обучение Тепляковой в МГУ и назвал учебу девочки в вузе «опасным социально-психологическим экспериментом». Он обратился к главе СПЧ Валерию Фадееву, к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и к Марии Львовой-Беловой с просьбой разобраться в ситуации, потому что, по его мнению, есть высокая вероятность появления у ребенка психологических нарушений.