Экс-участник КВН назвал причину ухода из Comedy Club Production
Бывший участник команды КВН Иркутского государственного университета (ИГУ) Семен Плотников назвал причину ухода из продюсерской компании Comedy Club Production, производящей юмористическое шоу Comedy Club. По словам Плотникова, он и его команда прекратили работу в организации, так как в КВН зарабатывали больше. Об этом он рассказал в интервью блогеру Андрею Пределину на YouTube.
Главной причиной отказа продолжать карьеру в Comedy Club Production экс-кавээнщик назвал заработок. «В КВН больше денег. Серьезно. <...> За ту же работу, если ты работаешь с командой КВН в [определенный] промежуток времени, ты получишь, наверное, в полтора раза больше, [чем в Comedy Club Production]», — заявил Плотников.
Другой предпосылкой прекращения работы на продюсерскую компанию, как намекнул Плотников, стали разные творческие планы участников команды и ее лидера, куратора команд КВН Станислава Агафонова. «Стасу [Агафонову] это (работа в Comedy Club Production — прим. "Ленты.ру") было не очень интересно, а мы смотрим на Стаса. Там [в Comedy Club Production] нам говорят: "Пацаны, оставайтесь, давайте поработаем еще". Мы и Стаса бросить не можем, потому что он нас привел в этот бизнес, и там нам хотелось бы, наверное, остаться. Но так случилось», — высказался Плотников.
Как рассказал Плотников, он полгода проработал в Comedy Club Production в составе авторской команды, пишущей шутки. По словам Плотникова, его группа помогала создавать номера для всех участников Comedy Club. Собеседник блогера также уточнил, что он с коллегами работал на компанию на договорной основе и в штате сотрудников не значился.
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