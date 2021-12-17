Бывшая участница Comedy Woman назвала запрещенное в КВН слово

Бывшая участница команды КВН «Федор Двинятин» и юмористического проекта Comedy Woman на ТНТ Наталия Медведева назвала слово, которое коллективу не разрешали произносить на сцене в «Клубе веселых и находчивых». В интервью продюсеру Петру Плоскову на YouTube юмористка призналась, что таким словом было «угги». Она также отметила, что командам КВН запрещалось многое из их выступлений.

«Нам слово "угги" не разрешали произнести. Мы чуть не сдохли, споря с редакторами Высшей лиги [КВН]», — вспомнила Медведева. По словам юмористки, редакторы КВН объяснили свое решение тем, что зрители могли не знать значение этого слова. Артистка и ее товарищи бурно отреагировали на этот запрет. «У нас Гудок (Александр Гудков, капитан команды «Федор Двинятин» — прим. "Ленты.ру") чуть не заплакал. Я драться чуть не полезла», — сказала Медведева.

Юмористка отметила, что для команд КВН существовало много ограничений относительно их выступлений. Однако существование этих правил она оценила положительно. «Представляешь, сколько нам запретили до этого сделать [в КВН]. И это даже круто, потому что если бы мы показали то, что первоначально хотели, нам было бы проще и не так круто», — объяснила Медведева.

Ранее артистка также вспомнила о том, как опозорилась при знакомстве с комиком Павлом Волей и его партнершей, гимнасткой Ляйсан Утяшевой. Медведева призналась, что пошло пошутила об интимных отношениях звездной пары.