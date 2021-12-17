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Бывшая участница Comedy Woman рассказала о постыдном случае с Волей и Утяшевой

Медведева из Comedy Woman назвала постыдным поступком пошлую шутку, сказанную комику Воле

Фото: @natalymedvedeva

Российская актриса и бывшая участница проекта Comedy Woman на ТНТ Наталия Медведева рассказала о поступке, за который ей очень стыдно. Юмористка призналась, что при знакомстве с комиком Павлом Волей и его женой гимнасткой Ляйсан Утяшевой пошло пошутила об их интимных отношениях. Об этом Медведева вспомнила в интервью продюсеру Петру Плоскову, видео вышло на YouTube.

Плосков предложил собеседнице рассказать о том, за какой поступок ей очень стыдно. Медведева призналась, что нередко вспоминает о случае, произошедшем с ней порядка десяти лет назад на вечеринке в честь дня рождения комика Тимура Батрутдинова. Юмористка увидела на мероприятии комика Павла Волю и его будущую жену, гимнастку Ляйсан Утяшеву. Актриса решила познакомиться с парой и в разговоре с ними пошутила об их интимной жизни. «Помню, я начала такую чушь говорить: "Ляйсан, она же типа шпагаты делает, вот у вас там!" Какой-то, знаешь, пошлый юмор начала выдавать», — рассказала Медведева.

Воля и Утяшева отреагировали на слова Медведевой недоуменными взглядами, вспомнила актриса. «Я прямо почувствовала, что я как дебил [себя веду]… Я просто похоронила свою репутацию. Как мне было стыдно», — посокрушалась юмористка. Она отметила, что Воля тогда попытался скрасить неловкую ситуацию.

Медведева также призналась, что старается не пить алкоголь на вечеринках, чтобы не сказать лишнего. «Когда я выпившая, я могу не очень хорошо следить за своей речью и наговорить какой-то ерунды», — объяснила она.

Ранее юмористка Медведева рассказала, что на съемках Comedy Woman была нездоровая атмосфера. Актриса также отметила, что во время работы над телешоу она часто спорила с начальством.

Маргарита Щигарева
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