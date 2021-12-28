В США пообещали Польше защитить ее от нападения России

Вашингтон пообещал защитить своих союзников по НАТО в Восточной Европе, и в случае нападения России, применить статью 5 устава альянса. Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе беседы с главой Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом.

Как сообщили в Белом доме, стороны обменялись мнениями о наращивании военной мощи России у границы с Украиной, а также подтвердили необходимость единства союзниках в усилиях «сдерживания».

«Салливан подтвердил, что США поддерживают применение статьи 5 устава Организации североатлантического договора и подчеркнул готовность Соединенных Штатов оказывать помощь союзникам на восточном фланге в деле защиты своих стран», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на фоне роста напряженности вокруг ситуации на Украине НАТО повысило боеготовность сил быстрого реагирования. По информации издания Die Welt, Североатлантический альянс сократил срок готовности к развертыванию в зоне кризиса Объединенной оперативной группы повышенной готовности (VJTF) с семи до пяти дней. Указанная группа состоит из 6,4 тысячи военнослужащих, ее возглавляет Турция. Степень готовности повысили также у сил специальных операций и логистических служб.