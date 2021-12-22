На фоне роста напряженности вокруг ситуации на Украине НАТО повысило боеготовность сил быстрого реагирования. Об этом сообщает Die Welt.

По информации издания, Североатлантический альянс сократил срок готовности к развертыванию в зоне кризиса Объединенной оперативной группы повышенной готовности (VJTF) с семи до пяти дней. Указанная группа состоит из 6,4 тысячи военнослужащих, ее возглавляет Турция.

Welt пишет, что степень готовности повысили также у сил специальных операций и логистических служб. В частности, речь идет о сокращении периода, в течение которого аварийные службы должны быть готовы к эвакуации самолетами или вертолетами. Помимо этого, НАТО планирует усилить безопасность восточных союзников — Польши, Румынии и стран Прибалтики.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал жесткий ответ на те шаги Москвы, которые Вашингтон сочтет агрессивными. Он также сообщил, что США готовы начать переговоры по безопасности с Россией практически сразу после Нового года, контакты планируются в рамках НАТО и ОБСЕ.