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НАТО повысило боеготовность сил быстрого реагирования

Welt: на фоне ситуации вокруг Украины НАТО повысило готовность сил быстрого реагирования

Фото: Agencja Gazeta / Slawomir Kaminski / Reuters

На фоне роста напряженности вокруг ситуации на Украине НАТО повысило боеготовность сил быстрого реагирования. Об этом сообщает Die Welt.

По информации издания, Североатлантический альянс сократил срок готовности к развертыванию в зоне кризиса Объединенной оперативной группы повышенной готовности (VJTF) с семи до пяти дней. Указанная группа состоит из 6,4 тысячи военнослужащих, ее возглавляет Турция.

Welt пишет, что степень готовности повысили также у сил специальных операций и логистических служб. В частности, речь идет о сокращении периода, в течение которого аварийные службы должны быть готовы к эвакуации самолетами или вертолетами. Помимо этого, НАТО планирует усилить безопасность восточных союзников — Польши, Румынии и стран Прибалтики.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал жесткий ответ на те шаги Москвы, которые Вашингтон сочтет агрессивными. Он также сообщил, что США готовы начать переговоры по безопасности с Россией практически сразу после Нового года, контакты планируются в рамках НАТО и ОБСЕ.

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Екатерина Андреева
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