НАТО повысило боеготовность сил быстрого реагирования
На фоне роста напряженности вокруг ситуации на Украине НАТО повысило боеготовность сил быстрого реагирования. Об этом сообщает Die Welt.
По информации издания, Североатлантический альянс сократил срок готовности к развертыванию в зоне кризиса Объединенной оперативной группы повышенной готовности (VJTF) с семи до пяти дней. Указанная группа состоит из 6,4 тысячи военнослужащих, ее возглавляет Турция.
Welt пишет, что степень готовности повысили также у сил специальных операций и логистических служб. В частности, речь идет о сокращении периода, в течение которого аварийные службы должны быть готовы к эвакуации самолетами или вертолетами. Помимо этого, НАТО планирует усилить безопасность восточных союзников — Польши, Румынии и стран Прибалтики.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал жесткий ответ на те шаги Москвы, которые Вашингтон сочтет агрессивными. Он также сообщил, что США готовы начать переговоры по безопасности с Россией практически сразу после Нового года, контакты планируются в рамках НАТО и ОБСЕ.