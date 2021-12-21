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США пообещали жестко ответить на «агрессивные шаги» России

Госсекретарь Блинкен: США занимаются и сдерживанием, и дипломатией в отношении РФ
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Christine Olsson/Globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты занимаются и сдерживанием, и дипломатией в отношении России, эти действия идут параллельно. Он также пообещал жесткий ответ на те шаги Москвы, которые Вашингтон сочтет агрессивными, передает ТАСС.

Таким образом глава Госдепартамента прокомментировал сообщения о якобы планируемом вторжении России на Украину и возможных действиях США. Он подчеркнул, что американский лидер Джо Байден заявлял российскому коллеге Владимиру Путину в ходе саммита в Женеве, что Вашингтон стремится к предсказуемым и стабильным отношениям с Москвой.

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«Но если Россия продолжит безрассудные или агрессивные действия, мы ответим, и ответим решительно», — подчеркнул Блинкен. Он также сообщил, что США готовы начать переговоры по безопасности с Россией практически сразу после Нового года, контакты планируются в рамках НАТО и ОБСЕ.

Ранее госсекретарь США заявил, что Вашингтон готовит ответные контрмеры на случай вторжения России на Украину. Он отметил, что президент США Джо Байден «ясно говорил» российскому коллеге Владимиру Путину и министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, что Америка «рассматривает и готова предпринять различные шаги, от которых раньше воздерживалась».

Марина Совина
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