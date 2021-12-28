Путин высказался об уровне коллективного иммунитета к COVID-19 в России

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России должен достичь 90 процентов. Такое мнение высказал президент страны Владимир Путин на неформальном саммите СНГ во вторник, 28 декабря, сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что многие зарубежные страны давно стремятся к иммунизации в 90 с лишним процентов.

Путин на неформальном саммите спросил у главы Роспотребнадзора Анны Поповой о текущем уровне коллективного иммунитета. Главный санитарный врач в ответ подчеркнула, что пока он составляет примерно 60 процентов.

Ранее Попова назвала Россию первой и единственной страной, которая изучила в Южно-Африканской Республике (ЮАР) омикрон-штамм коронавируса.

Она пояснила, что новый вариант вируса вызывает более легкое течение болезни, судя по ЮАР. Но там средний возраст населения составляет 30 лет, добавила глава Роспотребнадзора.