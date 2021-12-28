Попова назвала Россию единственной изучившей омикрон страной

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала Россию первой и единственной страной, которая изучила в Южно-Африканской Республике (ЮАР) омикрон-штамм коронавируса. Ее слова во вторник, 28 декабря, приводит РИА Новости.

Главный санитарный врач страны также отметила, что новый вариант вируса вызывает более легкое течение болезни, судя по ЮАР. Но там средний возраст населения составляет 30 лет, уточнила Попова.

Ранее в декабре глава Роспотребнадзора сообщила, что в России появилась тест-система для выявления омикрон-штамма коронавируса. Минздрав, тем временем, признал его самым заразным вариантом инфекции из всех существующих.

По данным оперштаба на 28 декабря, в стране за прошедшие сутки выявили 21 922 новых случая заражения коронавирусом. Впервые число вылечившихся от COVID-19 россиян вдвое превысило число заболевших. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 10 437 152.