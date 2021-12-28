Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Попова назвала Россию единственной изучившей омикрон страной

Попова: Россия стала единственной страной, изучившей в ЮАР омикрон-штамм коронавируса

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала Россию первой и единственной страной, которая изучила в Южно-Африканской Республике (ЮАР) омикрон-штамм коронавируса. Ее слова во вторник, 28 декабря, приводит РИА Новости.

Материалы по теме:
«Обоняние возвращается. Может быть, и тупость обратима?» Переболевшие COVID-19 психиатры — о последствиях коронавируса
«Обоняние возвращается. Может быть, и тупость обратима?»Переболевшие COVID-19 психиатры — о последствиях коронавируса
9 декабря
«Есть повод для паники» Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
«Есть повод для паники»Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
1 декабря

Главный санитарный врач страны также отметила, что новый вариант вируса вызывает более легкое течение болезни, судя по ЮАР. Но там средний возраст населения составляет 30 лет, уточнила Попова.

Ранее в декабре глава Роспотребнадзора сообщила, что в России появилась тест-система для выявления омикрон-штамма коронавируса. Минздрав, тем временем, признал его самым заразным вариантом инфекции из всех существующих.

По данным оперштаба на 28 декабря, в стране за прошедшие сутки выявили 21 922 новых случая заражения коронавирусом. Впервые число вылечившихся от COVID-19 россиян вдвое превысило число заболевших. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 10 437 152.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
СКР возбудил уголовное дело после стрельбы в больнице Ставропольского края
Российский нарколог назвал лучшую закуску к алкоголю
Российская актриса поставила новогоднюю елку и вызвала критику в сети
Участница обстрелянного талибами протеста в Кабуле рассказала о произошедшем
Лещенко заступился за «Голубые огоньки»
Ученые впервые раскрыли мумию Аменхотепа с помощью томографии
Россия подняла летающую лабораторию для слежки за самолетом-разведчиком США
В МВД раскрыли подробности задержания стрелка в больнице на Ставрополье
Названо число эмигрировавших в Польшу белорусов после избрания Лукашенко
Встречающим Новый год в одиночестве россиянам дали совет
Турция начнет забирать доллары и евро у населения
Российского юриста задержали после заявления о похищенных в Чечне родных
Попова назвала Россию единственной изучившей омикрон страной
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter