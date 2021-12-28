Минздрав признал омикрон-штамм самым заразным вариантом коронавируса

Омикрон-штамм коронавируса является самым заразным вариантом инфекции из всех существующих. Об этом сказано в 14-ой версии рекомендаций Минздрава по диагностике, лечению и профилактике коронавирусной инфекции, которые опубликованы на сайте ведомства.

«Вариант "омикрон", несущий множественные замены в S-белке коронавируса, половина из которых расположены в рецептор-связывающем домене, обладает наивысшей контагиозностью среди всех вариантов SARS-CoV-2», — говорится в документе.

Согласно рекомендациям Минздрава, омикрон-штамм, как и дельта-вариант вируса, содержит в своем геноме мутации, которые повышают его заразность и понижают распознавание антител, сформированных после болезни или вакцинации.