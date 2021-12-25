Минздрав заявил о разработке рекомендаций по лечению зараженных омикрон-штаммом

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о разработке рекомендаций по лечению зараженных омикрон-штаммом COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

После посещения нового Донского инфекционного центра в субботу, 25 декабря, Мурашко отметил, что часть рекомендаций по лечению уже согласована.

«Сегодня проведены исследования по оценке эффективности и лечения COVID-19, вызванного штаммом "омикрон", лекарственных препаратов. (...) Видим, что нужно будет изменить определенные подходы. Вчера работала уже комиссия экспертов Минздрава, которая вырабатывает новые рекомендации по лечению заболеваний, вызванных новым штаммом», — отметил министр.

Ранее сообщалось, что Мурашко перечислил симптомы омикрон-штамма. Он отметил, что у больных омикрон-штаммом коронавируса появляются першение в горле, субфебрильная лихорадка и миалгия.