Мурашко перечислил симптомы омикрон-штамма

У больных омикрон-штаммом коронавируса появляются першение в горле, субфебрильная лихорадка и миалгия. Перечисленные симптомы делают болезнь похожей на грипп. Об этом глава Минздрава Михаил Мурашко заявил на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19, трансляцию которого ведет на своем YouTube-канале «Россия 24».

Эту клиническую картину удалось установить на основе данных, полученных Минздравом в ходе изучения течения болезни у пациентов из южной Африки.

При этом он отметил, что число случаев острого респираторного дистресс-синдрома, связанного с тяжелым поражением легких, не превышает их количество у дельта-штамма.

Также глава Минздрава подчеркнул, что число инфицированных омикрон-штаммом детей, которым потребовалось лечение, в том числе с помещением в стационар, выросло в два с половиной раза по сравнению с дельтой.

Ранее глава Минздрава заявил, что в России пока не было зафиксировано тяжелых случаев течения омикрон-штамма. Всего в нашей стране зафиксировано 30 случаев нового варианта коронавируса.