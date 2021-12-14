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В России появилась тест-система для выявления омикрон-штамма

Попова объявила о создании в России тест-системы для выявления омикрон-штамма COVID-19

Фото: Александр Погожев / Коммерсантъ

В России появилась тест-система для выявления омикрон-штамма коронавируса, заявила главный санитарный врач страны Анна Попова, сообщает ТАСС.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что 11 заразившихся новой разновидностью COVID-19 россиян были вакцинированы. Всего же, по ее словам, омикрон-штамм обнаружили у 16 граждан.

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Она также отметила, что суточный охват тестирования на коронавирус в России вырос в три раза.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что все пациенты, заразившиеся омикрон-штаммом, получают минимальную терапию. По его мнению, ситуация стабильная.

Глава ведомства добавил, что на данный момент никакой угрозы ни жизни, ни утяжеления состояния заболевших не наблюдается. Он подчеркнул, что среди заразившихся много людей, у которых есть иммунитет к данному варианту коронавируса.

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Анна Щербакова
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