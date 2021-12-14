Мурашко оценил угрозы для заразившихся омикрон-штаммом россиян

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил угрозы для россиян, которые заразились омикрон-штаммом COVID-19. Об этом он рассказал во время интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости.

По его словам, все пациенты сейчас получают минимальную терапию, ситуация стабильная. Глава ведомства отметил, что на данный момент никакой угрозы ни жизни, ни утяжеления состояния заболевших не наблюдается. Он подчеркнул, что среди заразившихся много людей, у которых есть иммунитет к данному варианту коронавируса. На этом фоне заболевание протекает либо бессимптомно, либо с незначительными клиническими проявлениями, добавил министр.

Мурашко в ходе интервью также оценил уровень заболеваемости коронавирусом в стране. По его словам, заболеваемость COVID-19 стабилизировалась и начала немного снижаться. При этом количество заболевших россиян остается большим.

Более 800 тысяч сегодня одновременно болеют человек, это все-таки высокая цифра

Михаил Мурашко Министр здравоохранения России

Министр добавил, что первым компонентом вакцины от коронавируса в России привились более 75 миллионов человек, отметив, что это «неплохие цифры».

Эффективны ли вакцины?

Глава Минздрава рассказал, что проверка эффективности вакцин против омикрон-штамма коронавируса в общей сложности может занять до трех недель. Министр отметил, что план работ по данному вопросу составлен, работы ведутся. По его словам, специалистам предстоит провести достаточно большое количество исследований, в том числе с плазмой уже вакцинированных россиян. Это необходимо для того, чтобы определить особенности поведения вируса и понять разные титры, пояснил Мурашко.

12 декабря директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» против омикрона проверят в течение десяти дней.

В то же время во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечают, что, по всей видимости, существующие вакцины хуже предотвращают заражение и распространение омикрон-штамма. При этом эффективность ПЦР-тестов и антиген-тестов для выявления новой коронавирусной инфекции не изменилась. Действенность методов лечения COVID-19, выработанных для борьбы с другими вариантами, как правило, осталась прежней. Помимо этого, в международной организации полагают, что омикрон-штамм способен распространяться быстрее, чем вариант дельта, однако вызванная им болезнь переносится легче.

На «родину» омикрона

14 декабря специалисты Минздрава России прибыли на «родину» омикрон-штамма — в ЮАР для помощи в борьбе с коронавирусом. Согласно заявлению министерства, группа специалистов была направлена в Йоханнесбург по поручению президента России Владимира Путина. Отмечается, что российские вирусологи будут проводить совместные исследования с африканскими коллегами и обмениваться опытом в борьбе с распространением COVID-19.

О том, что Россия отправит вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников и врачей на «родину» омикрон-штамма коронавируса, стало известно 9 декабря. Владимир Путин договорился об этой инициативе со своим южноафриканским коллегой Сирилом Рамафозой в телефонном разговоре. Рамафоза выразил признательность за готовность Москвы сотрудничать на противоэпидемическом направлении.

При этом Мурашко также отметил, что российские ученые активно обсуждают с коллегами из ЮАР опыт работы с омикрон-штаммом. «У нас пока нет каких-то больших клинических наблюдений», — сказал он. При этом министр отметил, что специалисты вышли на контакт с коллегами из ЮАР и обсуждают их опыт по течению заболевания. Ученые встречаются в онлайн-формате и обсуждают дальнейшие шаги взаимодействия для того, чтобы более детально изучить и понять, какие особенности есть.

