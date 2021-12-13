Мурашко поделился подробностями о сотрудничестве России и ЮАР по омикрон-штамму

Российские ученые активно обсуждают с коллегами из ЮАР опыт работы с омикрон-штаммом. Подробностями сотрудничества поделился министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1», передает РИА Новости.

«У нас пока нет каких-то больших клинических наблюдений», — сказал он. При этом министр отметил, что специалисты вышли на контакт с коллегами из ЮАР и обсуждают их опыт по течению заболевания. Ученые встречаются в онлайн-формате и обсуждают дальнейшие шаги взаимодействия для того, чтобы более детально изучить и понять, какие особенности есть.

9 декабря стало известно, что Россия отправила вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников и врачей на «родину» омикрон-штамма коронавируса. Президент России Владимир Путин договорился об этой инициативе со своим южноафриканским коллегой Сирилом Рамафозой в телефонном разговоре. Рамафоза выразил признательность за готовность Москвы сотрудничать на противоэпидемическом направлении.